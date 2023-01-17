Також його підозрюють в організації роботи окупаційної влади на Херсонщині.

Українські правоохоронці повідомили діючому співробітнику ФСБ РФ про підозру в підготовці та проведенні псевдореферендуму на Херсонщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року співробітник російської спецслужби прибув у м. Херсон. Мета приїзду - керівництво процесами встановлення та утвердження влади окупаційних військ на території Херсонської області. Створення та забезпечення діяльності псевдоправоохоронних та судових органів.

Зазначається, що через агентурну мережу він забезпечував вербування шляхом підкупу та погроз посадових осіб органів державної влади, представників правоохоронних органів, військовослужбовців, проукраїнськи налаштованих громадян на тимчасово окупованих територіях.

Виконуючи одне з головних завдань, спрямоване на зміну меж території та державного кордону України, підозрюваний допомагав представникам окупаційної влади у підготовці та проведенні псевдореферендуму з приєднання захопленої території до РФ.

Спільно з іншими представниками ФСБ, Росгвардією та збройними силами РФ підозрюваний сприяв впровадженню так званої «рубльової зони». А також перехід на російське законодавство всіх сфер життя: системи оподаткування, діяльності суб’єктів господарської діяльності, надання освітніх та медичних послуг.

Нагадаємо, СБУ спіймала російського агента, якого ФСБ “закинула” для диверсій на заході України. Диверсант вже отримав 16 років за гратами, а от його куратору з ФСБ українські правоохоронці повідомила про підозру в шпигунстві.