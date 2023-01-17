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Рятувальники продовжують пошук 25 мешканців зруйнованого ракетою будинку в Дніпрі

Зараз відомо про 40 жертв і 79 поранених. 

Рятувальники продовжують пошук 25 мешканців зруйнованого ракетою будинку в Дніпрі
Фото: Роман Чоп

У Дніпрі уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрали на 90%. 25 мешканців будинку все ще розшукуються.

Кількість загиблих станом на зараз складає 40 людей. 79 – поранені, в тому числі 16 дітей, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі", – зазначив він.

Рятувальна операція після російського обстрілу триває понад 60 годин.

Нагадаємо, у суботу під час масованого ракетного обстрілу Росія вдарила по житловому будинку в Дніпрі ракетою Х-22. Українські Повітряні сили повідомили, що не мають спроможностей до перехоплення такого типу ракет.

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