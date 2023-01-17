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Генсек НАТО заявив, що російсько-українська війна перебуває у “вирішальній фазі”, – ISW

Це не означає, що війна перебуває у завершальній фазі.

Генсек НАТО заявив, що російсько-українська війна перебуває у “вирішальній фазі”, – ISW
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна перебуває у “вирішальній фазі”.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Столтенбург заявив німецькому виданню Handelsblatt 15 січня, що країни НАТО визнають поточну ситуацію і повинні “надати Україні зброю, необхідну для перемоги”.

“Заява Столтенберга підтверджує оцінку ISW від 15 січня про те, що Кремль, ймовірно, має намір вжити рішучих стратегічних дій у 2023 році”, – підкреслили аналітики.

Водночас заява Столтенберга не означає, що війна перебуває у завершальній фазі або що російські війська планують задіяти всі наявні ресурси в майбутніх діях, зазначають аналітики. Так, за спостереженнями воєнної розвідки України, Росія проводить підготовку до війни на виснаження.

15 січня ISW зазначив, що Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі щодо захоплення України та, ймовірно, розглядає кілька варіантів дій для досягнення цих цілей.

Столтенберг також відкинув неодноразові побоювання канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо того, що надання Заходом зброї Україні може спричинити ядерну ескалацію. Генсек НАТО заявив, що “ризик використання ядерної зброї низький” і що країни, включно з Китаєм, донесли до Кремля, що “ядерну зброю не можна використовувати”.

Заяви Столтенбурга збігаються з постійними оцінками ISW про те, що Москва навряд чи застосує ядерну зброю в Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з главою очільником МЗС Дмитром Кулебою заявив, що Україні треба швидше надавати "більш сучасне обладнання".

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