Конгресвумен розповіла, за яких умов Київ зможе отримати додаткові системи “Патріот”

Можливе відправлення Києву додаткових систем “Патріот” буде пов'язане з рівнем підготовки українських військових.

Про це конгресвумен-демократ та співголова Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур заявила в інтерв'ю “Голосу Америки”.

“Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, – отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, гадаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні”, – сказала вона.

Каптур зазначила, що є дуже вражена українськими збройними силами, так само як і решта світу.

“І український народ, і його військові вселяють упевненість. І я знаю, що світ знайде спосіб допомогти Україні виграти цю війну”, – додала конгресвумен.

Нагадаємо, як інформують ЗМІ 16 січня на навчання для опанювання ракетних систем "Патріот" у США прибули майже 100 українських військовослужбовців.