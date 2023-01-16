Бербок підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів росіян в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за створення спецтрибуналу для розслідування злочинів, скоєних під час російської агресії проти України.

Про це вона заявила, виступаючи в Академії міжнародного права в Гаазі, повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

"Дивлячись на агресивну війну Росії, ми повинні констатувати: у міжнародному праві існує прогалина у підзвітності щодо злочину агресії", – сказала Бербок.

Вона вважає, що потрібно підтримати Україну у створенні спеціального трибуналу щодо агресії в Гаазі, який буде ґрунтуватися на українському законодавстві та доповнений міжнародними елементами.

За її словами, новий спецтрибунал у Гаазі має стати доповненням до Міжнародного кримінального суду у випадках, коли той не може діяти через прогалину у правових нормах. Також Бербок пропонує змінити Римський статут, щоб у майбутньому агресію можна було переслідувати так само, як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Нагадаємо, що Бербок підтвердила необхідність подальших поставок зброї Україні після свого нещодавнього візиту до Харкова.