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Бербок підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів росіян в Україні

Новий спецтрибунал у Гаазі має стати доповненням до Міжнародного кримінального суду. 

Бербок підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів росіян в Україні
іністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Фото: zdf.de

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за створення спецтрибуналу для розслідування злочинів, скоєних під час російської агресії проти України.

Про це вона заявила, виступаючи в Академії міжнародного права в Гаазі, повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

"Дивлячись на агресивну війну Росії, ми повинні констатувати: у міжнародному праві існує прогалина у підзвітності щодо злочину агресії", – сказала Бербок.

Вона вважає, що потрібно підтримати Україну у створенні спеціального трибуналу щодо агресії в Гаазі, який буде ґрунтуватися на українському законодавстві та доповнений міжнародними елементами.

За її словами, новий спецтрибунал у Гаазі має стати доповненням до Міжнародного кримінального суду у випадках, коли той не може діяти через прогалину у правових нормах. Також Бербок пропонує змінити Римський статут, щоб у майбутньому агресію можна було переслідувати так само, як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Нагадаємо, що Бербок підтвердила необхідність подальших поставок зброї Україні після свого нещодавнього візиту до Харкова.

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