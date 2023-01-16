Шерман зустрілася з главою ОПУ Андрієм Єрмаком і прем'єром Денисом Шмигалем.

В Україну 16 січня прибула американська делегація на чолі зі заступницею держсекретаря США Венді Шерман.

Як ідеться на сайті Президента України, візитери взяли участь у брифінгу, присвяченому протистоянню нашої держави російському вторгненню.

Захід провели за участі очільника ОПУ Андрія Єрмака, посла США в Україні Бріджит Брінк, а також заступника глави ОПУ Андрія Сибіги, глави правління Укренерго Володимира Кудрицького та представників військового командування.

На брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про ситуацію на фронті та потреби підрозділів Сил оборони. Також ішлося про роботу ППО, відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходів захисту від повітряних атак.

Учасники зустрічі обговорили співпрацю з міжнародними партнерами щодо підтримки відновлення української енергетики. Цим питанням, додали в пресслужбі Офісу Президента, опікується помічник державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт.

Крім цього, Венді Шерман зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, днями про війну в Україні йшлося під час розмови міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Держдепартаменту США Ентонрі Блінкеном