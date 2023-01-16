В Америці серйозно занепокоєні утиском прав працівників і профспілок в Україні

За останні місяці 2022 року український Парламент розглянув понад 27 законопроектів, які тим чи іншим чином обмежують або навіть скасовують права працівників і профспілок. Одна з пропозицій передбачає конфіскацію майна Федерації профспілок України та всіх її профспілок, багато з яких використовуються для розміщення переміщених осіб. Враховуючи, що це майно утримувалося та управлялося протягом 30 років за рахунок профспілкових внесків і фінансування без проблем, є підозра, що справжня мотивація політики полягає в тому, щоб збанкрутувати найбільшу правозахисну громадську організацію та встановити державний контроль над цінними об’єктами нерухомості.

Фото: facebook.com/artem.bilyk Дом профсоюзов

Фокус уваги світового істеблішменту, звісно, прикутий до військових дій Збройних сил України на відсіч збройної агресії росії, але внутрішня політика також не лишається поза увагою.

«Під час війни Росії проти України українські робітники та їхні профспілки стали незаперечною силою солідарності та підтримки громад по всій країні. Члени профспілок із Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ) та Федерації профспілок України (ФПУ) мобілізувалися у великій кількості, залишаються єдиними за зусилля свого обраного уряду врегулювати війну та продовжувати доблесні жертви заради захисту нації. Однак, у свою чергу, український уряд зараз намагається зламати владу профспілок і позбавити працівників важливих прав, які є ключовими для підтримки демократії», - йдеться в офіційній заяві Американської федерації праці – Конгресу виробничих профспілок (AFL-CIO), опублікованою під час візиту Президента України до Вашингтону.

Лідер робітничого руху Америки та Президент AFL-CIO – Ліз Шулер зауважила: «Боротьба України за демократію має бути цілісною. Профспілки зіграють важливу роль у відбудові країни, і уряд України не може піти шляхом знищення міжнародно визнаних прав працівників через ідеологічну програму кількох ультравільних ринкових, лібертаріанських чиновників, які використовують війну, щоб просувати свою програму ліквідації спілок. Так само війна не повинна використовуватися як прикриття для інтересів багатіїв в Україні, щоб вичавити більше прибутків з українських робітників, багато з яких приносять великі жертви, служачи своїй країні».

На тлі заяви Президента Зеленського в Конгресі, про те, що «фінансова допомога – це не благодійність, це інвестиція у глобальну безпеку та демократію», американські профспілки звертають увагу, що продовження утисків прав робітників і профспілок є зовсім далеким від демократичних цінностей незалежної країни.

Такої думки дотримується й міжнародний директор AFL-CIO Кеті Файнголд, яка в нещодавньому інтерв’ю виданню Inside U.S. Trade зазначила, що український уряд згортає захист трудових прав в той час, як країна продовжує боротьбу з російським вторгненням та закликала Офіс торгового представника США допомогти забезпечити, щоб права трудящих займали центральне місце в остаточному відновленні України.

"Антипрофспілкова напруженість ... існувала і до війни, і я думаю, що чиновники використовують поточну кризу для подальшого підриву прав трудящих", - сказала Файнгольд.

Це не просто гіпотетичні загрози. Закон 2434-IX, ухвалений у липні та офіційно набраний чинності у серпні, скасував дію Кодексу законів про працю для всіх роботодавців із чисельністю працівників менше 250 осіб на період воєнного стану та запровадив в українські трудові відносини нестійкі контракти «нуль годин». Ці контракти створюють більш небезпечну робочу ситуацію, оскільки роботодавці не зобов’язані надавати працівникам мінімальну кількість робочих годин.

Хоча ці зміни були прийняті на час війни, урядовий План відновлення України свідчить про бажання зробити ці положення постійними. Інші, не менш тривожні законопроекти, спрямовані на скасування захисту працівників щодо робочого часу, право на організацію профспілок, колективні переговори, фонди соціального страхування (з 01.01.2023 розпочата процедура ліквідації Фонду соціального страхування України), пенсійні права та адміністрування, безпека та охорона здоров’я, допомога по безробіттю та система встановлення мінімальної заробітної плати. І деякі з них уже стали реальністю!

Тиск проявляється не тільки в зміні законодавства. Обшуки та вилучення документів, відкриття кримінальних справ, вручення підозр, допити та навіть арешти профспілкових діячів.

Яскравим прикладом процесу криміналізації стало вручення підозри та взяття під варту заступника Голови Федерації профспілок України - Володимира Саєнка тільки за те, що він як посадова особа виконував свої функціональні обов’язки і рішення колегіальних органів у спосіб, який визначений чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами. Вже понад місяць він за гратами, чотири рази переносилось засідання суду щодо розгляду апеляційної скарги. Є всі ознаки затягування й використання запобіжного заходу як «покарання» замість рішення суду про невинуватість.

У зв’язку з цим профспілки заявили, що категорично не сприймають тиск з боку влади на Федерацію профспілок України і розцінюють його як переслідування за активну правозахисну позицію профспілок.

У Федерації праці США також наполегливо закликають не підігрувати окремим чиновникам, які використовують війну для вирішення особистих питань, що йдуть у розріз з інтересами держави.