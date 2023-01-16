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Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії

Його імʼя в НАБУ не розкрили, але наведені дані дають можливість зрозуміти, що йдеться про Артура Герасимова. 

Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недекларуванні народному депутату IX скликання. За даними слідства, він не вносив до декларацій двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тис. євро (станом на 2013 рік).

Крім того, він не декларував також $1600 на рахунках в українських банках, повідомили в пресслужбі НАБУ. 

"Розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми «Схеми»", – зазначили в Бюро.

У квітні 2021 року журналісти "Схем" писали, що маєток в Іспанії має народний депутат Артур Герасимов ("ЄС"). У деклараціях цю нерухомість він не вказував. За даними журналістів, він придбав його у 2013 році. Площа нерухомсті – 120 кв. метрів. 

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