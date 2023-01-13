Джонсон планує поїздку до Києва, – The Guardian

Колишній очільник британського уряду Борис Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського.

Про це пише The Guardian.

Високопоставлені консерватори непокояться, що візит може підірвати авторитет прем’єра Ріші Сунака.

“Колишній прем'єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні у боротьбі з російськими агресорами”, – зазначає видання.

Українські джерела також повідомили, що Джонсон “мав намір” приїхати до Києва, але “конкретної інформації” про дату немає. Вони підкреслили, що Зеленський та колишній прем'єр-міністр вважають один одного “друзями”.

Зазначимо, захист Джонсона, як колишнього прем'єр-міністра, під час закордонних поїздок фінансується за кошти платників податків на основі оцінки потенційної загрози. Очікується, що українська сторона зі свого боку також гарантуватиме Джонсону безпеку, як і з усім іноземним високопосадовцям.

Додамо, Джонсон позиціонував себе як рішучий прихильник Зеленського під час свого перебування на посаді прем’єра, підштовхуючи міжнародних союзників до надання більшої підтримки у перші дні війни.

Великобританія надала суттєву економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні, зобов'язавшись витратити у 2023 році щонайменше 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у своєму новорічному привітанні Джонсон заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією у 2023 році.