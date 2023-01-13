Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з новообраним спікером латвійської парламенту Едвардсом Смілтенсом та парламентарями країни.
Про це інформує Урядовий портал.
Сторони обговорили фінансову та гуманітарну допомогу, а також продовження санкційної політики проти Росії.
Шмигаль наголосив на необхідності запровадження обмежень у сфері російської атомної енергетики.
Учасники зустрічі також порушили питання постачання систем ППО та притягнення до відповідальності вищого російського керівництва.
Нагадаємо, Смілтенс виступив 12 січня українською мовою на засіданні Верховної Ради. Він заявив, що Латвійська Республіка пропонує провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі.