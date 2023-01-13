Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з новообраним спікером латвійської парламенту Едвардсом Смілтенсом та парламентарями країни.

Про це інформує Урядовий портал.

Сторони обговорили фінансову та гуманітарну допомогу, а також продовження санкційної політики проти Росії.

Шмигаль наголосив на необхідності запровадження обмежень у сфері російської атомної енергетики.

Учасники зустрічі також порушили питання постачання систем ППО та притягнення до відповідальності вищого російського керівництва.

Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України подякував Латвії за рішучу підтримку нашої держави на шляху до ЄС і НАТО та в боротьбі за свободу й демократію.

Нагадаємо, Смілтенс виступив 12 січня українською мовою на засіданні Верховної Ради. Він заявив, що Латвійська Республіка пропонує провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі.