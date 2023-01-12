Рада розірвала угоду з СНД про співробітництво між судами

Верховна Рада прийняла Закон про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності. Угода передбачала можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав-учасниць СНД.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. За розырвання угоди проголосували 322 нардепи.

Документ був підписаний у Києві 20 березня 1992 року.

"Угода застосовується у відносинах України з Азербайджанською Республікою, Республікою Білорусь, Республікою Вірменія, Республікою Казахстан, Киргизькою Республікою, Російською Федерацією, Республікою Таджикистан, Туркменістаном і Республікою Узбекистан. Положення Угоди передбачають можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав-учасниць СНД", - йдеться у пояснювальній записці.

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою відмежування від СНД нардепи прийняли рішення "про вихід з Угоди на підставі статті 62 Віденської конвенції у зв’язку з докорінною зміною обставин, які існували на дату укладення Угоди".

Нагадаємо, Україна припинила свою участь у статутних органах СНД у 2018 році через тривалу російсько-українську війну, повністю завершивши вихід із СНД, ніколи не будучи членом цієї організації, хоч і поки залишається членом зони вільної торгівлі СНД.