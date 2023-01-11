Повноваження нардепів від колишньої фракції ОПЗЖ можуть обмежити, — Дирдін

Нардепам двох груп можуть заборонити брати участь в засіданнях Ради та комітетах. Але позбавлення мандатів не передбачено, оскільки це суперечить Конституції.

Про це в інтерв'ю LB розповів новий постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

«Так, у Конституції є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів. Під час війни змінювати Основний закон заборонено... Звісно, в питанні проросійських депутатів є юридична та політична складові. Якщо ми говоримо про юридичну, то фракція «Слуга народу» надала пояснення. Але політичну складову та суспільний запит теж треба розглядати. Наприклад, є законопроєкт 7424 народного депутата, нашого колеги зі «Слуги народу» Ігоря Фріса про внесення змін до Регламенту ВРУ. Він пропонує певний алгоритм обмеження повноважень цих народних депутатів колишньої фракції ОПЗЖ. Уже є висновок Головного науково-експертного управління до цього проєкту», — заявив він.

За його словами, було звернення Комітету ВРУ з питань Регламенту до Комітету з питань правової політики щодо надання висновку про відповідність законопроєкту 7424 положенням Конституції України.

«10 січня наш комітет після обговорення цього питання звернувся до наукових установ з метою отримання науково-експертних висновків. Думаю, що за два тижні будуть висновки. І ми вже в комплексі розглянемо на комітеті це питання щодо відповідності Конституції України. Моє бачення – цей проєкт більш-менш відповідає Конституції. Але є різні думки», — підкреслив він.

Нардеп наголосив, що відповідний проєкт закону передбачає комплексні зміни до Регламенту.

«Суть проста. Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 51 Регламенту Верховної Ради України, щоб установити політичну відповідальність народного депутата, який входить чи входив до депутатської фракції, що була сформована політичною партією, діяльність якої зупинена рішенням Ради національної безпеки й оборони. Така політична відповідальність передбачатиме: позбавлення такого народного депутата права брати участь у пленарних та урочистих засіданнях Верховної Ради, парламентських слуханнях, засіданнях Погоджувальної ради. Також у засіданнях комітетів, підкомітетів, тимчасових слідчих і спеціальних комісій, у роботі Лічильної комісії і офіційних парламентських делегацій, а також передбачити процедуру застосування вказаного виду політичної відповідальності», — пояснив він.

На його думку, саме цей законопроєкт може бути компромісним.

«Ми маємо розуміти, що триває повномасштабна війна. Та є певні моменти, які не регулюються чинною Конституцією, бо у 96 році ніхто не передбачав таких викликів. А політичний суспільний запит на розв'язання цього питання щодо депутатів уже забороненої політичної партії є. Я також знаю, що зараз готується новий варіант законопроєкту від колег щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України на підставі п. 6 ч. 2 ст. 81 Конституції України. Якщо він буде зареєстрований, то будемо цей законопроєкт опрацьовувати», - сказав Дирдін.

Нагадаємо, що навесні 2022 року колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили депутатські групі “Платформа за життя та мир” та "Відновлення України".

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна. У них планують забрати мандати народних депутатів.