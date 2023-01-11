Кулеба обговорив з румунським колегою захист прав нацменшин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із своїм румунським колегою Богданом Ауреску протидію агресії РФ, шлях України до членства в ЄС та активізацію консультацій щодо захисту прав меншин.

Про це Кулеба написав у Twitter.

“Я поговорив із Ауреску про подальшу підтримку Румунією України в протидії російській агресії, нові санкції ЄС та шлях України до членства в ЄС. Ми також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин. Я запросив свого колегу відвідати Україну”, - написав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів 4 січня телефонну розмову з румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Під час телефонної розмови Йоганніс приділив чималу увагу Закону "Про національні меншини (спільноти) України", який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Цей документ, як ідеться на сайті президента Румунії, викликав обурення як у країні, так і в представників румунської спільноти в нашій державі.