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Кулеба обговорив з румунським колегою захист прав нацменшин

Також вони обговорили підготовку нових антиросійських санкцій ЄС.

Кулеба обговорив з румунським колегою захист прав нацменшин
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із своїм румунським колегою Богданом Ауреску протидію агресії РФ, шлях України до членства в ЄС та активізацію консультацій щодо захисту прав меншин.

Про це Кулеба написав у Twitter.

“Я поговорив із Ауреску про подальшу підтримку Румунією України в протидії російській агресії, нові санкції ЄС та шлях України до членства в ЄС. Ми також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин. Я запросив свого колегу відвідати Україну”, - написав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів 4 січня телефонну розмову з румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Під час телефонної розмови Йоганніс приділив чималу увагу Закону "Про національні меншини (спільноти) України", який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Цей документ, як ідеться на сайті президента Румунії, викликав обурення як у країні, так і в представників румунської спільноти в нашій державі.

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