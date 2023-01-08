Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
ГоловнаСуспільствоВійна

На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску

Пункт працює на базі залізничної станції “Рахів” для громадян, які прямують до/чи з Румунії потягом.

На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску
Фото: Мінреінтеграції

На Закарпатті відкрили ще один міжнародний пункт контролю через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення. Пункт працює на базі залізничної станції “Рахів” для громадян, які прямують до/чи з Румунії потягом.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни.

Пункт контролю через державний кордон «Рахів» для залізничного пасажирського сполучення працюватиме цілодобово, але лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону, які функціонують в умовах воєнного стану:

1. «Солотвино – Сігету Мармацієй». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

2. «Порубне – Сірет». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.

3. «Дякове – Халмеу». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів.

4. «Красноїльськ – Вікову де Сус». Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.

Нагадаємо, на виплати пасажирам евакуаційних поїздів пішло 47,5 млн грн. З 1 листопада кошти тим, хто евакуюється поїздами, перераховує Мінреінтеграції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також