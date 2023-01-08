Президент України зауважив, що світ знову піймав Росію на брехні - цього разу про нібито “перемир’я”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією ніколи вже не спрацює, адже світ у черговий раз піймав Росію на брехні - цього разу про нібито “перемир’я”.

Про це президент сказав у відеозверненні.

“Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито «мовчання» їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі і світу…Усе це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито «перемир’я». Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює”, - сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі є гарантіями відновлення миру.

Також президент заявив, що скоро очікуються “хороші рішення, які посилять нашу оборону”.

Зазначимо, сьогодні, 8 січня, вдалося звільнити ще 50 українських українських військових. Серед звільнених є ті, хто потрапив в полон на Чорнобильській АЕС, у перші дні повномасштабної війни.

Нагадаємо, під час "перемир'я" Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО. Зокрема, росіяни обстріляли вже другу пожежну частину у Херсоні, загинув рятувальник.