Зеленський обговорив із президентом Євроради майбутній саміт Україна-ЄС

Також ішлося про ситуацію на фронті та оборонні потреби нашої держави.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в соцмережах.

Співрозмовники обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС та домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Також під час зустрічі Зеленський розповів Мішелю про ситуацію на фронті й нагальні потреби України в озброєнні.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

10 січня Шарль Мішель разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Генсеком НАТО підписали третю Спільну декларацію про співпрацю ЄС-НАТО.