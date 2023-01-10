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Зеленський обговорив із президентом Євроради майбутній саміт Україна-ЄС

Також ішлося про ситуацію на фронті та оборонні потреби нашої держави.

Зеленський обговорив із президентом Євроради майбутній саміт Україна-ЄС
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в соцмережах.

Співрозмовники обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС та домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Також під час зустрічі Зеленський розповів Мішелю про ситуацію на фронті й нагальні потреби України в озброєнні.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

10 січня Шарль Мішель разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Генсеком НАТО підписали третю Спільну декларацію про співпрацю ЄС-НАТО. 

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