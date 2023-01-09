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Очікуємо на посилення оборонної підтримки від Чехії, - Зеленський

Чеського прем'єра проінформували про ситуацію на фронті й загрозу російської ескалації.

Очікуємо на посилення оборонної підтримки від Чехії, - Зеленський
Фото: ОПУ

9 січня Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в соцмережах.

Президент подякував Чехії, яка голосувала в Раді Євросоюзу, за підтримку нашої держави, та розповів про ситуацію на фронті й загрозу російської ескалації.

Також Зеленський заявив, що цінує оборонну підтримку від Чехії та очікує на її посилення.

Нагадаємо, Фіала написав у своєму твітері, що уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків Т-72.

Нині Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар та запросив її до Києва. 

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