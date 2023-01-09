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Чехія готується передати Україні танки Т-72

Також Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.

Чехія готується передати Україні танки Т-72
Фото: Петр Фіала

Уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків Т-72.

Про це керівник чеського уряду Петр Фіала написав у Twitter.

"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", - написав він.

Фіала також додав, що Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.

"Під час мого візиту до армійського арсеналу у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", - написав він.

Фото: Петр Фіала

Нагадаємо, що Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні танки для боротьби з російськими окупантами.

Раніше керівник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща очікує на створення широкої коаліції країн для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки західного виробництва Києву.

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