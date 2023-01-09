Росіяни завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли цивільну інфраструктуру трьох областей, - Генштаб

Протягом доби 9 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову та здійснили близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

У командуванні зазначили, що з загроза завдання авіаційних та ракетних ударів по всій території України та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників і трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та район зосередження живої сили окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 9 січня така:

на Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції українських військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області;

та напрямках окупанти обстріляли позиції українських військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області; на Куп’янському та Лиманському ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області;

та ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області; на Бахмутському під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області;

під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області; на Авдіївському ворожий вогонь фіксували поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині;

ворожий вогонь фіксували поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині; на Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області;

напрямку росіяни обстріляли Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області; на Запорізькому вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області;

вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області; на Херсонському від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

У Генштабі додали, що на Херсонщині в населеному пункті Нижні Сірогози так звана прокуратура окупаційної влади відсьогодні розпочала роботу з "націоналізації" місцевих підприємств.

Тим часом у міську лікарню Лисичанська на Луганщині за перший тиждень 2023 року привезли майже 300 окупантів.

Нагадаємо, 9 січня російські окупанти почали потужний штурм Соледара.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що наразі Росія призупинила масовані ракетні удари, але проводить розвідку.