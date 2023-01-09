Лікарі провели успішну операцію і вилучили гранати ВОГ з тіла українського захисника. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це шок. Приємний. Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця", - написала вона у Telegram.

Гранату було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

"Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент", - зазначила Маляр.

Наразі пораненого військовослужбовця відправлено на подальшу реабілітацію.