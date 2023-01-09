НАБУ оголосило у розшук депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол

Вона не зазначила у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську вартістю близько 5 млн грн.

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук депутатку Верховної Ради IX скликання Маргариту Шол (фракція "Слуга народу").

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що вона підозрюється у вчитненні злочину, передбаченого ч.1. ст.366-2 Кримінального кодексу (у редакції Закону Україні від 4.12.2020.

"Вона не зазначила у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАБУ повідомило судді Вищого адміністративного суду України про підозру за внесення недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік