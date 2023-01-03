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Суддя ВАСУ не задекларувала нерухомість вартістю майже 7,8 млн грн, - НАБУ

Місцеперебування підозрюваної наразі не встановили.

Суддя ВАСУ не задекларувала нерухомість вартістю майже 7,8 млн грн, - НАБУ
Фото: obozrevatel.com

Судді Вищого адміністративного суду України повідомили 3 січня про підозру за внесення недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Дії судді кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Як встановило слідство, підозрювана була зобов'язана, але не внесла до декларації відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року. 

"Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн.", - повідомили в НАБУ.

Наразі місце перебування судді не встановили.

Нагадаємо, нещодавно антикорупційні органи повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату Юрію Камельчуку. Він не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням іншого нардепа, який не задекларував житло на Печерську.

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