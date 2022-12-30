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​15 років тюрми отримав диверсант, який намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запорізькому напрямку

Уродженець Донеччини добровільно приєднався до окупаційних військ.

​15 років тюрми отримав диверсант, який намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запорізькому напрямку
Фото: ukrainepravo.com

До 15 років позбавлення волі засудили диверсанта, котрий намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник - житель Донеччини. Після 24 лютого він вступив до створеної росіянами "1-ї окремої гвардійської мотострілецької "Слов’янської" бригади народної міліції "ДНР". Спершу був стрільцем, а тоді його перевели до розвідувальної групи.

За інформацією СБУ, у лавах розвідгрупи окупаційних військ зрадник брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

"У липні цього року він отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників. Втім, під час рейду ворожу ДРГ було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика – взяли в полон", - зазначили в спецслужбі.

Суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Окрім 15 років тюрми передбачено також конфіскацію майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації.

Підозри в державній зраді оголосили експрацівницям податкової служби Херсонщини.

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