​15 років тюрми отримав диверсант, який намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запорізькому напрямку

До 15 років позбавлення волі засудили диверсанта, котрий намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник - житель Донеччини. Після 24 лютого він вступив до створеної росіянами "1-ї окремої гвардійської мотострілецької "Слов’янської" бригади народної міліції "ДНР". Спершу був стрільцем, а тоді його перевели до розвідувальної групи.

За інформацією СБУ, у лавах розвідгрупи окупаційних військ зрадник брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

"У липні цього року він отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників. Втім, під час рейду ворожу ДРГ було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика – взяли в полон", - зазначили в спецслужбі.

Суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Окрім 15 років тюрми передбачено також конфіскацію майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації.

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