Мешканець селища Глібівка під час захоплення Вишгородського району підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу.

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на півночі Київської області.

Ним виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисник «зливав» агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його «наводкою» загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він разом із російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно його затримати. Зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Також він розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Зокрема, таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.

"За даними слідства, чоловік мав «преференції» від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. При цьому навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів", - зазначили в СБУ.

Після звільнення Київщини від окупантів зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків у нього виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, російський агент, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини, проведе 15 років за гратами.