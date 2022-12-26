Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
На війні загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ
Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини за добу

У Вовчанську з пораненням госпіталізована 72-річна жінка.

Минулої доби на Харківщині мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

Продовжується гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також