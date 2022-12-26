Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини за добу

Минулої доби на Харківщині мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.
У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.
Продовжується гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді на Харківщині.