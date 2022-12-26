Росіяни мінами обстріляли Сумську область і випустили ракети по Краматорську, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, у Черкаській та Київській областях.

У Сумській минулої доби росіяни випустили одну міну по Середино-Будській громаді, ввечері – ще 4. Люди не постраждали, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру біля населених пунктів Новоандріївка, Верхня Терса, Степове, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Полтавка, Малинівка, Білогір'я, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіян. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Харківській області минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка. Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін. У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

У Луганській області ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах Стельмахівки, Площанки, Діброви і Червонопопівки. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. Росіяни продовжують зазнавати значних втрат у Луганській області.

У Донецькій ворог уночі обстріляв Часовоярську та Мар'їнську громади, а також селища Яковлівка, Бахмутське, Роздолівка Соледарської громади. Постійні обстріли Бахмута та Авдіївки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора вдень був ракетний удар по Краматорську, три ракети влучили у промислове підприємство, зруйновані цехи, постраждалих немає. За добу по області двоє поранених цивільних.

У Херсонській області, за інформацією ГШ ЗСУ, російські окупанти продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав. Також від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Детальна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів уточнюється.

Нагадаємо, російська армія цілеспрямовано атакує лікарні звільнених частин Херсонської області. 25 грудня ворог аоцілив у два медзакладі.