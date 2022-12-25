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Вифлиємський вогонь миру передадуть захисникам України у найгарячіших точках

25 грудня пластуни передали його заступнику начальника регіонального управління "Схід" полковнику Євгенію Щербаню. 

Вифлиємський вогонь миру передадуть захисникам України у найгарячіших точках

Вифлиємський вогонь миру передадуть захисникам України у найгарячіших точках сходу і півдня. 

Сьогодні, 25 грудня, пластуни передали його начальнику штабу – заступнику начальника регіонального управління полковнику Євгенію Щербаню. Про це йдеться на сторінці регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" у фейсбуці

"Далі, шлях Вифлеємьского вогню, за сприяння служб військового капеланства підпорядкованих нам окремих бригад територіальної оборони, простягнеться до найгарячіших точок сходу та півдня України, знайде кожного нашого військовослужбовця та запалить в них вогонь Перемоги, який не здатна загасити жодна темрява!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цьогоріч Вифлиємський вогонь миру передавали через кордон із Словаччиною. Це відбулося 12 грудня. 

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