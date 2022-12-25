Вифлиємський вогонь миру передадуть захисникам України у найгарячіших точках сходу і півдня.

Сьогодні, 25 грудня, пластуни передали його начальнику штабу – заступнику начальника регіонального управління полковнику Євгенію Щербаню. Про це йдеться на сторінці регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" у фейсбуці.

"Далі, шлях Вифлеємьского вогню, за сприяння служб військового капеланства підпорядкованих нам окремих бригад територіальної оборони, простягнеться до найгарячіших точок сходу та півдня України, знайде кожного нашого військовослужбовця та запалить в них вогонь Перемоги, який не здатна загасити жодна темрява!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цьогоріч Вифлиємський вогонь миру передавали через кордон із Словаччиною. Це відбулося 12 грудня.