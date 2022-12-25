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Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів

За яким напрямком – не уточнюється. 

Українські військові зі 108 окремого гірсько-штурмового батальйону провели штурм ворожих позицій. Вони ліквідували чимало окупантів і взяли в полон десятьох.

Про це повідомили на сторінці батальйону в фейсбук

"Сьогодні, коли в Україні та цілому Світі святкують свято Різдва Христового гірські штурмовики 108 ОГШБ провели штурм позицій ворогів", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено. 

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