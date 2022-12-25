Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ

Лише за цю добу на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито.

Російські війська сподіваються розпочати ще один наступ разом з атаками під Бахмутом і Авдіївкою. Йдеться про Лиманський напрямок.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна.

Він підкреслив, що схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодоби РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагається вражати українські позиції та використовує авіацію.

"Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат", - розповів Череватий.

За його словами, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено.

"Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, що як сказав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські війська продовжують намагатися захопити Бахмут. Але натомість їм нічого не вдається, ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів.

23 грудня ЗСУ знищили під Бахмутом понад 90 окупантів. За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень.