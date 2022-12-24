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ЗСУ за добу знищили під Бахмутом понад 90 окупантів, - Східне угруповання

За даними ЗСУ, в районі Авдіївки та Вугледара така сама інтенсивність боїв.

ЗСУ за добу знищили під Бахмутом понад 90 окупантів, - Східне угруповання

За добу на Бахмутському напрямку у Донецькій області було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень.

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону, інформує УП.

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби ворог наносив 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, сталося більше 28 боєзіткнень. Ворог втратив більше 90 людей вбитими й понад 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку", - сказав Череватий.

Череватий наголосив, що ворог в районі Бахмута, несучи постійні втрати, не може прорвати українську оборону.

Водночас він повідомив, що в районі Авдіївки та Вугледара "фактично така сама інтенсивність боїв".

"Це другий за напругою напрямок нашого українського Донбасу, де ворог, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися і також системно несе втрати і не здатен це зробити", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, за останній тиждень російські військові та найманці "Вагнера" трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але у міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху. Інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

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