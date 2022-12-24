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Посол США назвала обстріл Херсона "жахливою атакою напередодні Різдва"

Росія вранці 24 грудня обстріляла з "Градів" центр Херсона.

Посол США назвала обстріл Херсона "жахливою атакою напередодні Різдва"
Фото: gp.gov.ua

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила масований російський обстріл центру Херсона.

Про це повідомляється у Twitter посла Брінк.

"Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона.

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. ОВА повідомляє про сімох загиблих внаслідок обстрілу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.

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