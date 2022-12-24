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Морпіхи за добу знищили п'ятьох окупантів

Також знищено сховище з боєприпасами ворога.

Морпіхи за добу знищили п'ятьох окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові частини морської піхоти ВМС за минулу добу ліквідували п'ятьох російських загарбників, дві реактивні системи залпового вогню та сховище з боєприпасами ворога.

Про це ВМС повідомляють у Facebook.

«Минулої доби, 23 грудня, морські піхотинці знищили 2 окупантів, бойову машину піхоти, вантажівку та сховище з боєприпасами», - йдеться у повідомленні.

Артилерійські підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ завдали вогневого ураження по загарбниках, знищивши трьох російських військових, дві РСЗВ, гармату і вантажівку.

Нагадаємо, що станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101 430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 рашистів.

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