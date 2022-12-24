Росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини, загинув чоловік

Російські війська вранці у суботу, 24 грудня, завдали мінометного удару по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали удару по приватному домоволодінню в селі Подоли.

"На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку госпіталізували до лікарні та надають необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що 22 грудня російські військові обстрілювали ракетами і артилерією прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів Харківщини. У Вовчанській громаді внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок центральної районної лікарні.