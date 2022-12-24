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Російських військових, які катували учасників АТО на Харківщині, засудили до 11 років тюрми

Окупанти повністю визнали провину та розкаялися. Під час судового засідання вони просили вибачення у всього українського народу. 

Російських військових, які катували учасників АТО на Харківщині, засудили до 11 років тюрми
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російських військових, які на Харківщині катували учасників АТО, засудили до 11 років тюрми.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Слідство з'ясувало, що під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців ПВК "Редут" та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення катували трьох атовців. Дані про них отримували від співробітника ФСБ.

"Кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря». Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках", - розповіли в прокуратурі.

Після катувань і тортур загарбники відпустили потерпілих. 

У пресслужб СБУ повідомили, що зловмисників знешкодили контррозвідники спецслужби із спецпризначенцями ЦСО "А" під час бойової операції у жовтні цього року.

Котелевський районний суд Полтавської області визнав підозрюваних винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначили 11 років позбавлення волі.

За інформацією прокуратури, всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. На судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу. 

Нагадаємо, Нацполіція відкрила понад 48 тисяч проваджень щодо злочинів російських військових. Майже 37 тисяч розпочато за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Нещодавно до 14 років засудили агента РФ, котрий "зливав" позиції ЗСУ в Краматорську.

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