На Черкащині винесли вирок “cмотрящому” у СІЗО

У Черкаській області “смотрящого” у СІЗО засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники встановили причетність 24-річного представника кримінального світу до протиправної діяльності. Перебуваючи у слідчому ізоляторі з початку 2021 року, чоловік встановив та поширив злочинний вплив серед утриманців установи.

“Використовуючи свій авторитет, чоловік також налагодив постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до СІЗО шляхом отримання посилок, передач та перекидів через огорожу установи”, – йдеться у повідомленні.

У вересні 2021 року поліцейські оголосили йому підозру. 28 вересня того ж року за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

14 грудня 2022 року “смотрящого” було визнано винним та засудженого до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомили про підозру у держзраді.