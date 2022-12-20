У Полтавській області викрито групу адвокатів, причетних до корупції. Про це повідомили у Національній поліції України.

Корупційну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та детективи НАБУ.

Згідно з даними слідства, до її організації причетні двоє адвокатів, та помічник адвоката. Останній виступав у ролі посередника.

Під часі слідства задокументовано факти отримання фігурантами у кілька етапів 1800 доларів США. За вказану суму гарантували винесення суддями апеляційного суду рішення на користь порушника ПДР, а саме – скасування постанови суду першої інстанції та закриття провадження через відсутність в його діях складу адміністративного правопорушення.

Після отримання зацікавленою особою відповідної судової постанови правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів і причетних до схеми осіб.

Серед вилучених коштів знайдено банкноти, отримані як неправомірна вигода. Крім того, за місцем зберігання майна одного з учасників вилучили 6 760 євро, 117 000 доларів США, ювелірні вироби та прикраси, золоті злитки й монети, а також копію протоколу про адміністративне правопорушення, в який загорнули 1 100 доларів США.

На підставі отриманих доказів, двом адвокатам і помічникові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. На вилучене майно накладено арешт.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили 32-річного адвоката з Донеччини, який незаконно привласнював соціальні виплати, видаючи себе за представника вимушених переселенців.