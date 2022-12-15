Щомісячний дохід учасників злочинної схеми становив від 900 тисяч до 1 млн гривень.

У Києві судитимуть організаторів мережі підпільних казино. Про це повідомили у Національній поліції України.

Щомісячний дохід 13 учасників злочинної схеми становив від 900 тисяч до 1 млн гривень.

Організував незаконний бізнес 43-річний уродженець Вінниччини, який безпосередньо забезпечував фінансування мережі й координував дії інших учасників злочинної групи. Інтернет-казино маскували під нежитлові приміщення, оформлені на підставних осіб, і які розташовувалися в різних районах Києва.

Персонал закладів підбирали за результатами ретельної перевірки, вони працювали позмінно.

Фото: МВС

Жінки працювали тут адміністраторами та касирами, а чоловіки забезпечували роботу комп’ютерів для безперервного доступу до азартних ігор, а також займалися охороною закладів.

Для заохочення гравців їх безкоштовно пригощали напоями та надавали можливість грати в борг.

Діяльність злочинної організації припинили оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві, слідчі Дніпровського управління поліції спільно з Київською міською прокуратурою.

У закладах вилучили майже сотню комп’ютерів. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ заблокувала онлайн-казино, яке "перерахувало" в Росію майже 3 млрд гривень.