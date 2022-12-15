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У Києві викрили мережу підпільних казино

Щомісячний дохід учасників злочинної схеми становив від 900 тисяч до 1 млн гривень.

У Києві викрили мережу підпільних казино
Фото: МВС

У Києві судитимуть організаторів мережі підпільних казино. Про це повідомили у Національній поліції України.

Щомісячний дохід 13 учасників злочинної схеми становив від 900 тисяч до 1 млн гривень.

Організував незаконний бізнес 43-річний уродженець Вінниччини, який безпосередньо забезпечував фінансування мережі й координував дії інших учасників злочинної групи. Інтернет-казино маскували під нежитлові приміщення, оформлені на підставних осіб, і які розташовувалися в різних районах Києва.

Персонал закладів підбирали за результатами ретельної перевірки, вони працювали позмінно. 

Фото: МВС
Жінки працювали тут адміністраторами та касирами, а чоловіки забезпечували роботу комп’ютерів для безперервного доступу до азартних ігор, а також займалися охороною закладів. 

Для заохочення гравців їх безкоштовно пригощали напоями та надавали можливість грати в борг.

Діяльність злочинної організації припинили оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві, слідчі Дніпровського управління поліції спільно з Київською міською прокуратурою. 

У закладах вилучили майже сотню комп’ютерів. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. 

Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ заблокувала онлайн-казино, яке "перерахувало" в Росію майже 3 млрд гривень.

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