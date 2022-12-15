У Києві судитимуть організаторів мережі підпільних казино. Про це повідомили у Національній поліції України.
Щомісячний дохід 13 учасників злочинної схеми становив від 900 тисяч до 1 млн гривень.
Організував незаконний бізнес 43-річний уродженець Вінниччини, який безпосередньо забезпечував фінансування мережі й координував дії інших учасників злочинної групи. Інтернет-казино маскували під нежитлові приміщення, оформлені на підставних осіб, і які розташовувалися в різних районах Києва.
Персонал закладів підбирали за результатами ретельної перевірки, вони працювали позмінно.
Для заохочення гравців їх безкоштовно пригощали напоями та надавали можливість грати в борг.
Діяльність злочинної організації припинили оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві, слідчі Дніпровського управління поліції спільно з Київською міською прокуратурою.
Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ заблокувала онлайн-казино, яке "перерахувало" в Росію майже 3 млрд гривень.