Майже всі “сірі” зони 14 грудня у Києві були зі світлом, - Yasno

Сьогодні, 14 грудня, обмеження подачі електроенергії у Києві трошки знизилося. Відповідно, майже всі “сірі” зони були зі світлом.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Незважаючи на те, що прокинулися ми під звуки шахедів і вибухи, решта дня пройшла менш тривожно. І забезпечила нам цей день чудова робота ЗСУ, за що їм велика дяка. Енергетичні об'єкти цілі, а отже - ми у графіках”, - розповів Коваленко.

Він нагадав, що 2 місяці тому, після перших обстрілів інфраструктури, компанія запустила чатбот у Телеграмі. За цей час на нього підписалися більше 300 тис. клієнтів. Водночас, на чатбот у Вайбері зараз підписано понад 500 тис. клєнтів.

“В цілому, диджитал-каналами, такими як форма оплати та особистий кабінет на сайті, застосунок, чатботи користуються більше 70% наших клієнтів”, - зазначив Коваленко.

Як раніше повідомлялось, енергетики Київської області планують повернутися до графіків відключень найближчим часом, попри будь-які складнощі.