Росіяни обстріляли з мінометів Путивльську громаду Сумщини

Іще три міни розірвалися на околицях Середино-Будської громади.

Російські окупанти знову накрили вогнем Сумщину. Під обстріли потрапила Путивльська громада.

Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, зафіксували 14 "приходів".

Рашисти обстрілювали громаду протягом дня з мінометів.

За словами Живицького, іще три міни розірвалися на околицях Середино-Будської громади.

В усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, напередодні загарбники 28 разів обстріляди Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області.

Сьогодні в Антонівці на Херсонщині росіяни обстріляли автомобіль ремонтної бригади, яка лагодила лінію газопостачання.