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​У судді з Київщини таки конфіскують 3,6 млн грн, - САП

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції про конфіскацію активів Ковбеля.

​У судді з Київщини таки конфіскують 3,6 млн грн, - САП
Фото: ukrainepravo.com

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 14 грудня залишила без змін вирок суду першої інстанції щодо судді Васильківського суду на Київщині.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За інформацією Центру протидії корупції мова йде про Максима Ковбеля.

Як зазначили в САП, на підставі зібраних детективами НАБУ та прокурорами матеріалів було в становлено, що суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м, а також та автомобіль. Загальна вартість майна становить 6,7 млн грн. 

"При цьому, у ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді. Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн грн грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів", - йдеться в повідомленні прокуратури. Спочатку суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора і визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн грн. Тепер суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторін та залишив рішення ВАКС без змін. У САП підкреслили, що рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення і водночас є підставою для припинення повноважень судді відповідно до ст. 122-1 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Нагадаємо, цьогоріч у січні Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованими активів квартири та автомобіля одного з суддів Київської області. Прокуратура хотіла конфіскувати у Ковбеля 5,7 млн гривень.

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