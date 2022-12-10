Суддя Вовк заявив, що переживе відсутність можливості з’їздити до США

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що переживе накладені на нього Держдепартаментом США санкції, та наполягає на безпідставності висунутих обвинувачень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОАСК.

"Псевдосправи, вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було, хіба що, тільки спалювання на вогнищі. І все безрезультатно!

За останні роки мені довелось багато чого пережити, тож переживу і відсутність можливості з’їздити до США. Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень. А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони буду скаржитись далі. Все тільки починається", - написав він.

Крім того суддя заявив, що рішення про введення санкцій - це, "логічний розвиток подій багаторічної кампанії, направленої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України".

За його словами, ініціатори справи проти нього щодо захоплення влади "звернулися з кляузами до Вашингтону" та "ввели в оману Держдепартамент США".

"Вони навіть не розуміють, що такі санкції - це не стільки загроза мені, скільки публічне визнання їх власного непрофесіоналізму та нікчемності їх намірів", - додав Вовк.

Нагадаємо, 7 грудня Держдеп США запровадив санкцій проти голови ОАСК Павла Вовка. Йдеться про фінансові та візові обмеження введені в дію в межах так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини.

За день до цього ОАСК скасував рішення Мінкультури визнати будівлю "Квіти України" памʼяткою. Суд вирішив, що будівля модернізму і її стан "не додає естетичної краси і цінності історичному обличчю Києва".

Крім того журналісти "Схем" вважають, що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з "поновленням" Януковича на президентській посаді. Він подав позови до зазначеного суду синхронно зі стягненням Росією військ до кордонів.