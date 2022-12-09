Вінницький завод викрили на експорті до Росії комплектуючих для військової техніки, – ОГП

Один із вінницьких машинобудівних заводів викрили на експорті до Росії комплектуючих для ремонту військової техніки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Після початку війни підприємство продовжило співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які у тому числі використовуються у військовій техніці.

Для реалізації протиправної схеми залучили низку підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію Росії.

Для обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС.

Фото: Офіс генпрокурора

“У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці обшукали місця виробничих потужностей, офіси групи компаній та місця фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ у Криму за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ підозру отримав заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков, який володіє однією з українських енергокомпаній.