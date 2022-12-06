В Одесі обшуки в бюро судмедекспертиз, - Думська

Про кримінальне провадження, у межах якого відбувається обшук, не повідомляється.

Увечері 6 грудня ЗМІ повідомили, що співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в Одеському обласному бюро судово-медичних експертиз.

Про це повідомляє Думська з посиланням на власні джерела.

"Поліцейських цікавив кабінет завідувача відділу експертизи трупів", - йдеться у повідомленні.

Про кримінальне провадження, у межах якого відбувається обшук, не повідомляється.

Нагадаємо, вчора, 5 грудня, у приміщеннях мерії Одеси співробітники НАБУ проводили обшуки. НАБУ вилучило документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

За повідомленням джерел LB.ua, обшуки були пов'язані зі справою затриманого бізнесмена Кауфмана.