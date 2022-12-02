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До п'яти років за ґратами засуджено в.о. декана Кропивницької Льотної академії НАУ за хабар для здійснення польотів, - ОГ

Керівник факультету вимагав та отримав від одного з курсантів ці кошти за допущення його до участі у навчальних польотах.

До п'яти років за ґратами засуджено в.о. декана Кропивницької Льотної академії НАУ за хабар для здійснення польотів, - ОГ
НАУ
Фото: Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури  виконувача обов’язків декана Льотної академії НАУ визнано винним у вимаганні  та отриманні 11 600 дол. США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з  виконанням організаційно-розпорядчих та  адміністративно-господарчих функцій строком на три роки, із конфіскацією усього майна", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прокурорами в суді доведено, що керівник факультету вимагав та отримав від одного з курсантів ці кошти за допущення його до участі у навчальних польотах.

Нагадаємо, у вересні минулого року СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ. Його посередника затримали під час одержання 20 тис. доларів.

У квітні 2018 року спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії НАУ з наземних служб у Кропивницькому.

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