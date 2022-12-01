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Начальника управління однієї з міськрад Дніпропетровщини викрито на хабарі, - ОГ

Посадовця затримано під час одержання першої частини неправомірної вигоди - 8 тис. доларів США.

Начальника управління однієї з міськрад Дніпропетровщини викрито на хабарі, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Викрито начальника управління однієї з міськрад Дніпропетровської області під час вимагання від підприємця 13 тис. доларів США.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, за ці гроші він обіцяв не створювати перешкод у продовженні строків дії договорів оренди земельних ділянок та отриманні документів на будівництво нового об’єкта", - йдеться у повідомленні.  

Посадовця було затримано під час одержання першої частини неправомірної вигоди - 8 тис. доларів США.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, оперативний супровід - СБУ.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі СБУ викрила на масштабній корупції чиновників, які не надавали законних дозволів на поховання. Крім офіційної плати в 3,5 тисяч гривень вони вимагали від 10 до 50 тисяч додатково за один дозвіл.

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