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На Дніпропетровщині шахраї продали салонам краси неіснуючі товари на 1,5 млн грн

Зловмисники привласнили гроші більше 200 людей.

На Дніпропетровщині шахраї продали салонам краси неіснуючі товари на 1,5 млн грн
Фото: velykoburluk-rda.kh.gov.ua

Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні понад 1,5 млн гривень на продажі неіснуючих товарів.

Про це повідомили у Національній поліції.

Троє фігурантів, мешканці Новомосковська та Запоріжжя, створювали у соцмережах сторінки, де пропонували виготовлення під замовлення меблів для салонів краси. 

Головною умовою була передплата. Однак, отримавши гроші клієнтів, зловмисники їх блокували та не виходили на зв'язок.  

Для протиправної діяльності вони постійно створювали нові сторінки, адже ошукані громадяни надсилали скарги для блокування фейкових магазинів.  

Загальна аудиторія їхніх акаунтів становила близько 100 тисяч підписників.  

Встановлено, що зловмисники привласнили гроші більше 200 громадян. Загальна сума збитків сягає понад 1,5 мільйона гривень.  

За місцями проживання фігурантів працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.  

Двом фігурантам вже оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри третьому учаснику шахрайської схеми.  

Нагадаємо, Кіберполіція заблокувала ресурс, який використовувся іноземцями для телефонного шахрайства. Загальні збитки сягають понад 100 млн фунтів стерлінгів.

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