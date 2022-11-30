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Зловмисники готували у Києві земельну аферу на 6,5 млн грн

Організатором виявився 41-річний місцевий мешканець.

Зловмисники готували у Києві земельну аферу на 6,5 млн грн
Фото: Нацполіція

У Києві повідомили про підозру членам організованої групи за махінації із землею, які організував 41-річний місцевий мешканець.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів у звʼязку з причетністю до спроб рейдерських захоплень приміщень та земельних ділянок.

Як встановили правоохоронці, група осіб, діючи за попередньою змовою, готувала заволодіння столичної землі, ринкова вартість якої становить не менше 6,5 мільйонів гривень. Так, за участі місцевого нотаріуса, використовуючи підроблені документи, правопорушники вносили до Державного реєстру речових прав на нерухоме маино недостовірні відомості про наявність на вище згаданих ділянках неіснуючих житлових будинків. 

Організатор злочинного угрупування в подальшому укладав договори купівлі-продажу та продавав уявну нерухомість. Продовжуючи свою злочинну діяльність, фігуранти отримали підробну технічну документацію на ділянки, на підставі якої земельним ділянкам було присвоєно нові кадастрові номери. 

28 листопада поліцейські провели 8 обшуків за місцями мешкання фігурантів.

Унаслідок проведених заходів правоохоронці виявили та вилучили документи, «чорнові» записи та 2 автомобілі, на які накладено арешт. 

На підставі отриманих доказів організатору та чотирьом фігурантам повідомили про підозру. 

Організатору та двом виконавцям оголошено підозри за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Приватному нотаріусу та інженеру-землевпоряднику, який виготовив технічну документацію на земельні ділянки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, у вересні на Київщині правоохоронці викрили групу посадовців, які займалися махінаціями з приватизації землі в області.

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