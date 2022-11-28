САП оскаржить вирок Верховного Суду щодо екснардепа Сольвара

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде оскаржувати вирок Верховного Суду щодо екснардепа Руслана Сольвара.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

У вересні Апеляційна палата ВАКСу визнала колишнього народного депутата винним у незаконному отриманні 361,5 тис. грн компенсації за житло (ч. 2 ст. 364 КК України) та засудила до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом.

10 листопада Верховний Суд зупинив виконання цього вироку. Захист домігся такого вироку через стан здоров’я засудженого. "Проте САП отримала інформацію від Державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" про те, що особи з такими діагнозами, які встановлені засудженому, можуть відбувати покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах під диспансерним наглядом медичного персоналу закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України та амбулаторним прийманням призначених ліків", - пояснили в прокуратурі.

Якщо в засудженого фіксують погіршення стану, медичну допомогу йому надають або в стаціонарі ЗОЗ ЦОЗ ДКВС, або у територіальному закладі охорони здоров’я. "Це спростовує надану захистом інформацію та є підставою для скасування зупинення виконання вказаного вироку", - наголосили в САП.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року Руслан Сольвар як народний депутат отримав у користування номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла в столиці. На початку березня 2017 йому дісталася у спадок квартира в Києві, але депутат не повідомив про цей факт в Управління справами Апарату ВР. Це дозволило йому і далі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету аж до появи викривальних публікацій у ЗМІ в 2018-му. Лише тоді Сольвар відмовився від отримання грошей.

НАБУ, яке розслідувало цю справу, кваліфікувало дії екснардепа за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою.