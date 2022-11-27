В Україні змінять стандарти захисту інтересів потерпілих від сексуального насильства

Генеральний прокурор Андрій Костін вніс зміни до Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки щодо стандартів захисту постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.

Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

Новий блок стратегії слугуватиме дорожньою картою для всіх правоохоронних органів, що мають справу з потерпілими і свідками сексуального насильства.

Ключові зміни:

посилення механізму виявлення та реагування на факти сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом (СНПК),

застосування стандартів, визначених Глобальним кодексом поведінки для осіб, які збирають та використовують інформацію про систематичне сексуальне насильство в умовах конфлікту (Кодексу Мурад): зобов’язання не завдавати шкоди постраждалій особі, повага до автономії особи; принцип інформованої згоди постраждалої особи і принцип конфіденційності,

удосконалення системи спеціалізації працівників правоохоронних органів щодо розслідування фактів СНПК, в органах правопорядку, передусім в органах прокуратури, у тому числі шляхом створення спеціалізованих підрозділів,

створення робочих груп за участі представників національних інституцій та міжнародних експертів для розробки і поширення політики, процедур і практики розслідування, судового переслідування за злочини, пов’язані із сексуальним насильством, удосконалення національного законодавства у цій сфері.

проведення тренінгів з розслідування злочинів цієї категорії за участі слідчих і прокурорів, практикуючих лікарів, психологів, представників громадянського суспільства.

“Україна вже довела, що обрала шлях поваги до прав людини. Це найбільша наша цінність. Працюємо далі над вдосконаленням законодавства і наших практик для неупередженого і людиноцентричного правосуддя”, – наголосив Костін.

Нагадаємо, очільник МВС України Денис Монастирський повідомив, що поліцейські мобільні групи у кожному деокупованому населеному пункті виявляють вчинене росіянами сексуальне насильство.