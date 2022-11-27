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В Україні змінять стандарти захисту інтересів потерпілих від сексуального насильства

Зміни внесли до Стратегії розвитку прокуратури.

В Україні змінять стандарти захисту інтересів потерпілих від сексуального насильства
Фото: Макс Требухов

Генеральний прокурор Андрій Костін вніс зміни до Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки щодо стандартів захисту постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.

Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

Новий блок стратегії слугуватиме дорожньою картою для всіх правоохоронних органів, що мають справу з потерпілими і свідками сексуального насильства.

Ключові зміни:

  • посилення механізму виявлення та реагування на факти сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом (СНПК),
  • застосування стандартів, визначених Глобальним кодексом поведінки для осіб, які збирають та використовують інформацію про систематичне сексуальне насильство в умовах конфлікту (Кодексу Мурад): зобов’язання не завдавати шкоди постраждалій особі, повага до автономії особи; принцип інформованої згоди постраждалої особи і принцип конфіденційності,
  • удосконалення системи спеціалізації працівників правоохоронних органів щодо розслідування фактів СНПК, в органах правопорядку, передусім в органах прокуратури, у тому числі шляхом створення спеціалізованих підрозділів,
  • створення робочих груп за участі представників національних інституцій та міжнародних експертів для розробки і поширення політики, процедур і практики розслідування, судового переслідування за злочини, пов’язані із сексуальним насильством, удосконалення національного законодавства у цій сфері.
  • проведення тренінгів з розслідування злочинів цієї категорії за участі слідчих і прокурорів, практикуючих лікарів, психологів, представників громадянського суспільства.

“Україна вже довела, що обрала шлях поваги до прав людини. Це найбільша наша цінність. Працюємо далі над вдосконаленням законодавства і наших практик для неупередженого і людиноцентричного правосуддя”, – наголосив Костін.

Нагадаємо, очільник МВС України Денис Монастирський повідомив, що поліцейські мобільні групи у кожному деокупованому населеному пункті виявляють вчинене росіянами сексуальне насильство.

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