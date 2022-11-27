В Україні змінять стандарти захисту інтересів потерпілих від сексуального насильства

Генеральний прокурор Андрій Костін вніс зміни до Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки щодо стандартів захисту постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.
Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.
Новий блок стратегії слугуватиме дорожньою картою для всіх правоохоронних органів, що мають справу з потерпілими і свідками сексуального насильства.
Ключові зміни:
- посилення механізму виявлення та реагування на факти сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом (СНПК),
- застосування стандартів, визначених Глобальним кодексом поведінки для осіб, які збирають та використовують інформацію про систематичне сексуальне насильство в умовах конфлікту (Кодексу Мурад): зобов’язання не завдавати шкоди постраждалій особі, повага до автономії особи; принцип інформованої згоди постраждалої особи і принцип конфіденційності,
- удосконалення системи спеціалізації працівників правоохоронних органів щодо розслідування фактів СНПК, в органах правопорядку, передусім в органах прокуратури, у тому числі шляхом створення спеціалізованих підрозділів,
- створення робочих груп за участі представників національних інституцій та міжнародних експертів для розробки і поширення політики, процедур і практики розслідування, судового переслідування за злочини, пов’язані із сексуальним насильством, удосконалення національного законодавства у цій сфері.
- проведення тренінгів з розслідування злочинів цієї категорії за участі слідчих і прокурорів, практикуючих лікарів, психологів, представників громадянського суспільства.
Нагадаємо, очільник МВС України Денис Монастирський повідомив, що поліцейські мобільні групи у кожному деокупованому населеному пункті виявляють вчинене росіянами сексуальне насильство.