Призначено нового очільника Херсонської обласної прокуратури

Новим очільником Херсонської обласної прокуратури призначено Сергія Гриценка.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Його колективу представив заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко.
Симоненко наголосив на необхідності злагодженої роботи правоохоронців та прокурорів у пріоритетних напрямах – документуванні та розслідуванні воєнних злочинів РФ на звільненій території Херсонщини.
Окрема увага має приділятися протидії злочинам проти основ національної безпеки.
В органах прокуратури працює з 1997 року.
Гриценко розпочинав кар’єру з посади стажиста прокуратури Житомира. Потім працював в органах прокуратури всіх рівнів на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора області, після цього очолював Черкаську обласну прокуратуру.
Нагадаємо, Україна ініціює створення тимчасового офісу прокурора (Interim Prosecutor’s Office) в одному з європейських міст. Офіс працюватиме над стратегією кримінального переслідування та уніфікацією доказів щодо злочину агресії РФ проти України.