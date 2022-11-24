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Призначено нового очільника Херсонської обласної прокуратури

У пріоритеті – документування та розслідування воєнних злочинів РФ на звільненій території Херсонщини. 

Призначено нового очільника Херсонської обласної прокуратури
Фото: Офіс генпрокурора

Новим очільником Херсонської обласної прокуратури призначено Сергія Гриценка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Його колективу представив заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Симоненко наголосив на необхідності злагодженої роботи правоохоронців та прокурорів у пріоритетних напрямах – документуванні та розслідуванні воєнних злочинів РФ на звільненій території Херсонщини. 

Окрема увага має приділятися протидії злочинам проти основ національної безпеки.

Сергій Гриценко народився у 1973 році у місті Коростень Житомирської області, закінчив Київський державний університеті ім. Тараса Шевченка. 

В органах прокуратури працює з 1997 року.

Гриценко розпочинав кар’єру з посади стажиста прокуратури Житомира. Потім працював в органах прокуратури всіх рівнів на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора області, після цього очолював Черкаську обласну прокуратуру.

Нагадаємо, Україна ініціює створення тимчасового офісу прокурора (Interim Prosecutor’s Office) в одному з європейських міст. Офіс працюватиме над стратегією кримінального переслідування та уніфікацією доказів щодо злочину агресії РФ проти України.

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